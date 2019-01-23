Россияне предпочитают кредиты наличными

За декабрь 2018 года банки выдали 1,145 млн кредитных карт, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Это меньше, чем в ноябре (1,21 млн карт), и даже в октябре (1,155 млн штук), свидетельствуют данные бюро.

Замедление выдачи кредиток фиксируют и в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). По его данным, в ноябре банки выдали 1,1 млн кредитных карт против 1,25 млн в октябре, пишет «КоммерсантЪ». Отмечают сокращение спроса на кредитки и в банках.

Эксперты объясняют перераспределение спроса граждан в пользу кредитов наличными изменением потребительского настроения, которое значительно ухудшилось во втором полугодии 2018 года на фоне новостей о повышении НДС, увеличении пенсионного возраста, ослабления рубля.

Депрессивное потребительское настроение выражается в том, что граждане не склонны к лишним тратам и заимствованиям и если уж берут кредиты, то для приобретения дорогостоящих товаров долгосрочного потребления — машины, квартиры, дорогой бытовой техники, опасаясь их удорожания. Эти покупки оплачиваются в основном наличными. Кроме того, покупка бытовой техники выгоднее в интернет-магазинах, а многие из них карты к оплате не принимают.

В зимнем сезоне 2018 года в числе самых популярных целей заемщики по кредитам наличными указывали приобретение бытовой техники, кроме того, клиенты часто брали кредит наличными на ремонт и отделку квартиры и на шубы из натурального меха, указывают в банке «Русский стандарт».