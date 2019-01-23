Клерк.Ру

Не пропустите! В новом форуме «Клерка» открыли темы по годовой отчетности

В новом форуме «Клерка» появились темы по годовой отчетности

ОСНО: что сдаем за 2018 год

Организации на УСН, ЕНВД: что сдаем за 4 квартал (год) 2018 год

Отчетность ИП за 4 квартал (год) 2018

Если вдруг пропустили информацию про новый форум «Клерка», вы можете узнать о нем из темы Новый форум. Запустили в альфа режиме. И принять участие в его тестировании и доработке

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