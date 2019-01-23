Не пропустите! В новом форуме «Клерка» открыли темы по годовой отчетности

krifom 3APAБОТОК!!! 3APAБОТОК!!! 3APAБОТОК!!! 3APAБОТОК!!! Способов заработать в сети довольно мног... Клиенты, которых потеряли бухгалтеры

Olgabsh Не зная, Вам с высока видней, с моей высоты «полета» такой тенденции нет, это все биткойщина 6-процентники, которых мы потеряли

Над.К данная декларация готовится к подаче до 30.04.2019г.? я правильно понимаю?ДаА то вы собрались пла... Инструкция для начинающего ИП на упрощенке 6 %

ToT Ну никто не говорит, что бухгалтеры исчезнут. Но все таки тенденция к упрощению учета и автоматиз... 6-процентники, которых мы потеряли

Daemon Я за прошлый месяц чуть больше потратил - 163. Фрилансер, комп работает круглосуточно. Лампы давн... Социальные нормы по электричеству могут появиться в ближайшем будущем

Nаdine У меня тоже так было :) А потом выяснилось, что просто-напросто неисправен счётчик :D Если пр... Социальные нормы по электричеству могут появиться в ближайшем будущем

Nаdine Так вот и я о том же :) Корректировка "не зайдёт", а второй раз слать первичный - нарываться на... ФНС «потеряла» данные по принятым РСВ

sermolaev2005 Над.К23.01.2019, 11:54Нет. Взносы вы уплатили в 4 квартале и периоду 9 месяцев они отношения не и... Инструкция для начинающего ИП на упрощенке 6 %

Елена_N "Обрадовали"??? А у меня ощущение безысходности все растет... Если следом введут соцнормы на хле... Социальные нормы по электричеству могут появиться в ближайшем будущем

paulip теперь то учту, но если честно, не очевидно было.. Думал вместе с патентом получу и бумагу о нало... Личный кабинет для ИП на сайте ФНС недоступен третьи сутки

Над.К в некоторых квартирах могут быть раздельные лицевые счета. Так бывает, но редко Социальные нормы по электричеству могут появиться в ближайшем будущем

Над.К Никогда никакие бумаги нельзя подавать в госорганы в одном экземпляре и не оставлять себе копию с... Личный кабинет для ИП на сайте ФНС недоступен третьи сутки

БухПросто А банки предложат заплатить 1% в декабре, если это выгоднее? Посчитают сумму, которая реально уме... 6-процентники, которых мы потеряли

paulip к сожалению нет( ИП зарегистрировано с 2016, в декабре 2017 подал заявление о переходе на УСН + п... Личный кабинет для ИП на сайте ФНС недоступен третьи сутки

Elv Лицевой счет - по сути на квартиру... Странно что уравнивают однушку и трешку... Правильнее было ... Социальные нормы по электричеству могут появиться в ближайшем будущем

Над.К А вы давно работаете на УСН? Уведомление о переходе подавали при регистрации ИП? Личный кабинет для ИП на сайте ФНС недоступен третьи сутки

id159345999 Ой, я за свою жизнь и в 90-е детям еду на примусе готовила, и на паяльной лампе уху варила, и чит... Социальные нормы по электричеству могут появиться в ближайшем будущем

Elv Я до конца не понимаю, эта норма как? На кв. метры, на человека, на квартиру? Кто-нибудь понял? Социальные нормы по электричеству могут появиться в ближайшем будущем

paulip После НГ поменял регион(адрес регистрации), после чего изменилась СНО с УСн на ОРН, написал онлай... Личный кабинет для ИП на сайте ФНС недоступен третьи сутки

Андрей_СПб Соцнормы 300 кВ/ч в месяц меня обрадовали. Я проживаю в 2-комн. квартире с газом и трачу не более... Социальные нормы по электричеству могут появиться в ближайшем будущем