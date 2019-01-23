Клиенты, которых потеряли бухгалтеры

Большинство предпринимателей работающих на УСН «Доходы» не имеющие наемных работников безвозвратно ушли из числа клиентов аутсорсинговых компаний и частных бухгалтеров под крыло банковских сервисов, об этом рассказал Мультибухгалтер.

Когда у нас в ленте всплывает реклама «бухгалтерия за 0 рублей», значит, это тот самый лакомый сегмент 6-процентников, который отъели у классического аутсорсинга банки. И подкрались они не как-то незаметно. Начиналось все с сервисов по типу «сделай сам» этих конкурентов нашего бухгалтерского труда, а закончилось банковскими тарифами с включенной туда налоговой отчетностью.

Должно ли это нас огорчать? Вроде как и нет. Как сложилось, так и сложилось, работы все равно хватит на всех. 6-процентинки без наемных работников внимания требуют минимального, четыре-пять, ну ладно, пускай десять платежей в год (если постараться в год) и одна годовая декларация. Следовательно, и цена обслуживания по ним должна стремиться к нулю. Но мы-то люди и на нуль не проживем, а значит, и не сможем предложить конкурентную цену, да и получается, зачем все это нам, эти низкомаржинальные хлопоты?

Но может быть, это начало апокалиптического сценария для бухгалтерского аутсорсинга в его классическом, уже привычном нам виде, когда в результате автоматизации выживут лишь федеральные сервисы будущего? — пишет Мультибухгалтер.

А как думаете вы? Упрощенщики на системе «доходы» это первая ласточка и банки оттяпают еще кусок от бухгалтерского пирога? Или волноваться не о чем?