Объем нелегальных займов вырос на 15%

В 2018 году количество нелегальных кредиторов в России уменьшилось почти на треть — до 6,5 тыс. Однако объем выданных ими займов вырос на 15%, приблизившись к 115 млрд руб.

Исследование рынка было проведено комитетом по безопасности СРО «МиР», пишет «КоммерсантЪ».

Микрофинансисты отмечают, что нелегальные кредиторы привлекают людей быстротой оформления займов, отсутствием бумажной волокиты и фиксации данных в БКИ. Часто клиентами нелегалов становятся предприниматели, которых устраивает, что полученные таким образом деньги не учитываются финансовыми системами и позволяют вести всерую значительный объем бизнеса, обходя налоги.

В ЦБ сообщили, что, по предварительным данным, в прошлом году им были приняты меры по пресечению деятельности более 2 тыс. организаций, осуществлявших нелегальное кредитование граждан. Регулятор рассчитывает, что более успешному противодействию нелегальным кредиторам будут способствовать законодательные изменения, которые ограничивают право на судебное взыскание задолженности по микрозайму, выданному лицом, не имеющим соответствующего статуса, а также ужесточение ответственности за осуществление нелегальной микрофинансовой деятельности.

Однако участники рынка полагают, что ужесточение регуляторных требований к легальным игрокам может повысить спрос на услуги черных кредиторов.