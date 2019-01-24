Заявление об утрате права на ПСН меняется

Темная В вашей области как раз проводится эксперимент по введению этой соцнормы.Еще знаю про Владимирскую. Правительство отложило введение социальной нормы на электричество

piropark "Одно нажатие кнопки, и вся страна без стажа и пенсии!" Это правда..вся страна за исключением те... Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?

Темная Кстати, ПФР на сайте у себя пишет, что если гражданин в своем ИЛС обнаружил отсутствие сведений о... Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?

aglaya1245 Это точно. В прошлом году досрочно ушла типа на пенсию. 33 года стажа, подтвердили только 23, 20 ... Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?

piropark Toooryyy, зачем же Вы эту мышиную возню одним росчерком лаконично прихлопнули. Видимо, Вы из высш... Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?

Пупкин Вася Какая разница что ты там комментировала. Твой комментарий бред, не имеющий отношения к моему пост... Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?

ToT Вот тут как раз статья на тему 6-процентники, которых мы потеряли Чек-лист контроля бухгалтерии от банка

piropark они в очередной раз накосячили ;)? А нет, ли у Клерка статистики по России количества "раскумарен... Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?

Над.К И не надо путать сервис предоставления информации по лицевому счету с самой базой данных. Это пр... Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?

Темная Я проверяла на днях,у меня за 2017 год взносы и ИПК есть,суммы выплат в пользу застрахованного л... Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?

piropark Пупкин Вася:"... И не надо путать сервис предоставления информации по лицевому счету с самой базо... Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?

Старый ворчун Вы хоть представляете, что из себя представляют базы данных Мы не представляем - мы видим и ... Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?