Клерк.Ру

Заявление об утрате права на ПСН меняется

На днях Минфин опубликовал текст проекта приказа, утверждающего форму заявления ИП об утрате права на ПСН.

Напомним, к разработке этого проекта чиновники приступили еще в декабре 2017 года.

В обновленной форме заявления предусматрено, что после утраты права на ПСН предприниматель может перейти не только на ОСНО, но и на УСН или ЕСХН.

 

 

Посетить семинар по теме «Патентная система налогообложения»

Все семинары по теме Патентная система налогообложения