Заявление об утрате права на ПСН меняется

Для таких параноиков есть законодательно установленная обязанность работодателя выдавать при увол...
В вашей области как раз проводится эксперимент по введению этой соцнормы.Еще знаю про Владимирскую.
"Одно нажатие кнопки, и вся страна без стажа и пенсии!" Это правда..вся страна за исключением те...
aglaya1245 Время работы ИП в стаж не защитали?
Кстати, ПФР на сайте у себя пишет, что если гражданин в своем ИЛС обнаружил отсутствие сведений о...
Это точно. В прошлом году досрочно ушла типа на пенсию. 33 года стажа, подтвердили только 23, 20 ...
Забавно. Простите, что вклинился в вашу содержательную беседу. А сколько за каждый клик платят? М...
Toooryyy, зачем же Вы эту мышиную возню одним росчерком лаконично прихлопнули. Видимо, Вы из высш...
Что вы все так переживаете? Будет у всех пенсия одинаковая. Минимальная))
Да. Ваш пост в очередной раз показал, что с вами абсолютно всё понятно :)
А вы думаете у Клерка есть круглосуточные работники, которые будут зачем-то на каком-то отдельном...
Какая разница что ты там комментировала. Твой комментарий бред, не имеющий отношения к моему пост...
Да, и я ваш бред прокомментировала :)
Пупкин Вася http://www.pfrf.ru/eservices/send_appeal/ это пройденный этап. Официальный ответ...
Не надо озвучивать домысленный вами бред. Что хотел сказать, то я уже сказал.
Ну, так и покажите пример. Потом расскажете. http://www.pfrf.ru/eservices/send_appeal/
бух2007...и у ПФР появится новая откорячка, мол из-за загруженности сайта и зависшей программы ра...
Вот тут как раз статья на тему 6-процентники, которых мы потеряли
Я не круглосуточное СМИ "Клерк", не имею ваших возможностей, не профессиональный журналист. Полны...
Клерку, карты в руки, собрать на отдельном форуме огорчённых действиями (бездействием) ПФР и проф...
они в очередной раз накосячили ;)? А нет, ли у Клерка статистики по России количества "раскумарен...
Помогать профессионально будете вы?
Над.К, "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков..." (В.С.Высоцкий). Клерку, карты в руки, собра...
Темная, по-моему, ходить в ПФ мало пользы, делайте официальный запрос письменных разъяснений. Пол...
Нам стоило большого труда его привлечь к ведению семинара!
Хороший О.Д. он не учит, а доносит официальную позицию Минфина))
И не надо путать сервис предоставления информации по лицевому счету с самой базой данных. Это пр...
эти "ошибки" не новостьВы что предлагаете? Всем молча наблюдать или что?
Заказ коммерческой компании к центру образования это тоже совковый метод?Причём здесь государство...
Я проверяла на днях,у меня за 2017 год взносы и ИПК есть,суммы выплат в пользу застрахованного л...
Создавайте группу пострадавших и доказывайте в суде, что недостоверная информация, размещаемая П...
Тоже мечтаю о гранатомёте...
Над.К: "Кроме того, новость (это не статья, статья будет потом) о факте пропажи", эти "ошибки" н...
Пупкин Вася:"... И не надо путать сервис предоставления информации по лицевому счету с самой базо...
Вы хоть представляете, что из себя представляют базы данных Мы не представляем - мы видим и ...
Сразу все их необоснованные хотелки шлю в региональное управление (благо 21-й век на дворе) и не ...