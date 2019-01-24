Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?

Граждане обнаружили пропажу пенсионного стажа из своих лицевых счетов. На это обратило внимание издание «Т-Ж».

10 января автор статьи запросила данные по своему стажу на сайте Госуслуг. В выписке от 10 января 2019 года не оказалось стажа начиная с 2017 года. По состоянию на 23 января его тоже нет. Хотя в такой же выписке от 19 октября 2018 года был указан стаж за 2017 и 2018 годы, начисленные баллы и сумма взносов от работодателей.

Из более поздней исчезли 17 баллов, два года стажа и суммы взносов из трех источников.

Судя по обсуждению в соцсетях, с такой же проблемой столкнулись люди в разных регионах. Логика исчезновения данных непонятна: у одних сотрудников одного и того же работодателя стаж и баллы на месте, у других все пропало. Такая же ситуация с индивидуальными предпринимателями: у одних взносы за себя отражены в лицевом счете, у других ничего нет.

Сотрудники «Клерка» тоже проверили информацию и оказалось, что стаж действительно пропал у одного человека. А у вас в индивидуальном лицевом счете всё на месте?