Названа дата запуска системы быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП), оператором которой является Банк России, будет запущена 28 января, об этом рассказала журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Система позволит физическим лицам проводить мгновенные платежи в режиме реального времени по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Речь идет не только о привязанных к картам счетах, но и о переводах с текущих счетов клиентов, пишет РБК.

С 28 января часть участников СБП запустят переводы по номеру телефона не для всех, а только для фокус-групп. Для всех клиентов банков система запустится полноценно через месяц — 28 февраля, уточнила Бакина. С 28 января банки, для того чтобы адаптировать свои внутренние операционные процессы к работе в СБП, будут предоставлять возможность пользоваться услугами системы ограниченному количеству клиентов, пояснила она.

Сначала услуги по денежным переводам в системе быстрых платежей будут оказывать 11 банков — ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Росбанк, банк «Ак Барс», Газпромбанк, Киви Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-банк и РНКО «Платежный центр». К системе ЦБ планирует подсоединиться еще 40 банков.

На начальном этапе в системе будут осуществляться только переводы между счетами физлиц, а также между счетами одного клиента, в том числе открытыми в разных банках. Со второго полугодия 2019 года в рамках системы можно будет осуществлять переводы денег в адрес госорганов и юридических лиц, то есть клиенты смогут оплачивать налоги, коммунальные услуги, штрафы, а также покупки в интернет-магазинах.