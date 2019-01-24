Матерям после 30 лет деньги не нужны?

Высказывание еще одной чиновницы вызвало широкий общественный резонанс.

Накануне депутаты парламента Новгородской области приняли закон о выплате 100 тысяч рублей на рождение первенца. Сумму можно потратить на кредит или покупку жилья. Однако средства положены только тем матерям, которые родили первого ребенка до 29 лет включительно. Спикер областной думы Елена Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, «никакие деньги уже не нужны», а «малыш, которого они будут любить», важнее, передает РИА Новости.

Позже чиновница объяснила, что ее фразу вырвали из контекста.

Сегодня СМИ опубликовали данные о доходах Елены Писаревой. За 2017 год она заработала 2 миллиона 145 тысяч рублей. Кроме того, чиновница задекларировала квартиру площадью 84 квадратных метра.