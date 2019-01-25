Таможенники заявили о скромном росте платежей за посылки

Федеральная таможенная служба (ФТС) России зафиксировала рост платежей за международные посылки после снижения порога беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов, сообщает ТАСС.

В первые недели 2019 года он составил около 20%, сообщил на пресс-конференции первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов.

«Мы видим пока очень скромный рост: примерно на 20% выросло количество платежных посылок и примерно на 20% — рост платежей по сравнению с первыми двумя-тремя неделями прошлого года», — сказал он, отметив, что пока информации по платежам недостаточно.

Порог беспошлинного ввоза в Россию покупок из зарубежных интернет-магазинов с 1 января 2019 года снижен с €1000 до €500. С 2020 года эта сумма должна снизиться до €200. Такие правила зафиксированы в новом Таможенном кодексе, который приняли все страны Евразийского экономического союза.