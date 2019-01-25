В бухотчетность внесут изменения

Минфин готовит поправки в свой приказ № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Документ опубликован на портале проектов НПА.

Из отчетности исчезнет показатель «млн.рублей», останутся только тысячи.Коды ОКВЭД будут заменены на ОКВЭД2.

В отчет о финансовых результатах будут внесены изменения в связи с поправками в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Так, в связи с исключением понятия постоянных налоговых обязательств (активов), будет удалена соответствующая строка. Налог на прибыль в отчете будет разделен на текущий и отложенный (при этом исчезнут строки об изменениях текущих налоговых обязательств и активов).

В заголовочную часть баланса добавят строку «Подлежит обязательному аудиту» с выбором варианта да или нет.