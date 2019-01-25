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Как будут списывать безнадежную недоимку по налогам

ФНС опубликовала текст будущего приказа, который утверждает порядок списания налоговой недоимки, признанной безнадежной к взысканию.

Документом также устанавливается перечень документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки.

В документе приведены, в частности, следующие случаи, при которых взыскать задолженность не возможно:

  • ликвидация юрлица;
  • признание банкротом ИП;
  • признание банкротом физлица;
  • смерть физлица;
  • истечение срока взыскания недоимки по решению суда;
  • когда налоги списаны со счета плательщика, но не зачислены на бюджетный счет.

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