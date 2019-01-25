Как будут списывать безнадежную недоимку по налогам

ФНС опубликовала текст будущего приказа, который утверждает порядок списания налоговой недоимки, признанной безнадежной к взысканию.
Документом также устанавливается перечень документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки.
В документе приведены, в частности, следующие случаи, при которых взыскать задолженность не возможно:
- ликвидация юрлица;
- признание банкротом ИП;
- признание банкротом физлица;
- смерть физлица;
- истечение срока взыскания недоимки по решению суда;
- когда налоги списаны со счета плательщика, но не зачислены на бюджетный счет.