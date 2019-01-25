Правительство поддержало закон о блокировке сайтов финансовых пирамид до суда

Правительство одобрило концепцию законопроекта, разрешающего Центробанку блокировать сайты финансовых пирамид и мошенников до суда, и предложило поправки ко второму чтению в Госдуме, пишет РБК.

Законопроект, вносящий поправки в закон «Об информации» и Гражданский кодекс, был внесен в Госдуму в декабре, а в четверг, 24 января, принят в первом чтении.

Принятие документа позволит ЦБ блокировать сайты таких организаций, как «Кэшбери», в течение нескольких рабочих дней. По действующему ныне законодательству на блокировку уходит несколько месяцев.

Необходимость принятия закона чиновники объясняют «высокой социальной опасностью» распространения мошеннической информации на финансовом рынке.

Правительство предлагает внести поправки ко второму чтению. В частности, согласовать сроки, которые даются провайдеру хостинга и владельцу сайта на удаление информации.

Сейчас в законопроекте описана схема, которая почти не оставляет сайтам времени на удаление запрещенной информации. После внесения ресурса в реестр провайдер должен в течение одного рабочего дня сообщить об этом владельцу и принять решение о блокировке. Владелец сайта может дать ответ также в течение одного рабочего дня, отсчет которого начнется с момента получения сообщения от провайдера. Может возникнуть ситуация, когда ресурс будет заблокирован, хотя срок, который дается владельцу сайта на ответ, еще не истек, говорится в отзыве кабмина.

В законопроекте предлагается наделить Центробанк правом блокировать сайты, которые:

вводят пользователей в заблуждение из-за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями;

связаны с предложением финансовых услуг компаниями, не имеющими лицензий; связаны с финансовыми пирамидами.

Центробанк сможет блокировать такие сайты до суда, они будут вноситься в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов Роскомнадзора.