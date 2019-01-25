В Петербурге назначен новый глава Управления ФНС

Новым главой Управления ФНС по Санкт-Петербургу стал Александр Гнедых, ранее возглавлявший УФНС России по Республике Карелия.

Александр Гнедых занял пост руководителя УФНС вместо Валентины Корязиной, ушедшей в отставку в декабря 2018 года. Он работает в налоговых органах с 1993 года. В 2005-2009 годах возглавлял Управление ФНС России по Республике Коми, затем перешел на пост руководителя УФНС России по Республике Карелия (2009-2011 гг.). В 2011 году стал руководителем УФНС России по Ленинградской области. В 2018-2019 гг. снова возглавил Управление ФНС о Республике Карелия.

С 2013 по 2017 гг. он был главой администрации Старооскольского городского округа.

Имеет высшее экономическое образование, в 1991 году окончил Воронежский государственный университет.

С новым главой УФНС уже встретился врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он попросил главного налоговика города увеличить налоговые поступления до 1 трлн.рублей в год. Т.е. в два с лишним раза.