Работодатели обеспечивают сотрудников необходимыми канцтоварами

Некоторые работодатели экономят копейки даже на канцтоварах, Как с обеспеченностью этими офисными мелочами обстоят дела у наших читателей, мы выяснили в ходе опроса.

Как выяснилось, с канцтоварами у большинства опрошенных все хорошо. 77 % респондентов заявили, что всем необходимым их обеспечивает работодатель.

13 % опрошенных с боем выбивают ручки и папки у работодателя, который норовить сэкономить на этих мелочах.

11 % участников опроса и вовсе покупают все канцтовары самостоятельно за свои деньги.