Список профессий с правом на досрочную пенсию пополнился

С 26.01.2019 вступил в силу приказ Минтруда от 19.12.2018 №822н «Об установлении тождества отдельных наименований профессий».
Документом установлена тождественность профессиональной деятельности в отношении следующих профессий: «машинист газотурбовоза» и «помощник машиниста газотурбовоза» наименованиям профессий «машинист тепловоза» и «помощник машиниста тепловоза», предусмотренным Списком профессий, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.04.1992 №272.
Данный Список применяется при назначении досрочной пенсии по старости мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в качестве рабочих локомотивных бригад и работников отдельных категорий, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет, а также при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30 (в 2019 году – не менее 16,2).