Утвердили формы уведомлений об освобождении от НДС

Назовите кто у нас платит другой подоходный налог. Просто для подтверждения своих слов. Не надо т...
А что, еще не записали? Это новость. А как же прописки, не в одной нормальной стране не существую...
УРА! Мы в Европе! Теперь все как там)))) А у уважаемых людей и доход есть, подтвержденный)))
Хотела бы ответить на комментарии - имеют ли право налоговики запрашивать информацию по бенефициа...
В самом начале работы генпродюсер заявил Масляевой, что «Седьмой студии» необходимы наличные...
хм...а у меня 3 почерка - один с наклоном влево (похоже на то, как левши пишут) , кругленький , в...
Какая-то мутная история с этой торговлей персональными данными. Нищее население радостно продаст ...
Я прекрасно жизнь знаю. И потому я крайне удивлена вашими заявлениями. Вы серьезно считаете, что ...
В таком случае = "Да здарвствует Облачная 1С" и компьютер с "нулевой" информацией (больше напомин...
У меня шок... Пришли сегодня с отдела по БОП. Предъявили постановлении в наш адрес отноительно к...
Из-за этого некоторые операторы персональных данных распространяют их на коммерческой о...
Уважаемая Надежда, я Вас не узнаю. Всегда такие грамотные исчерпывающие ответы на форуме, а тут в...
В чем проблема?Если бы проблемы не было, эта тема бы не обсуждалась. Очень хорошо, что у сотрудни...
Я сама пишу как курица лапой. "Красивый почерк" - не означает, что человек умный или глупый. Об э...
Неправда, не было такого.
Ну незнаю 90 млн+еще 120 млн. там у них завалялись. Мелочь чего уж там.
"Данные по лицевым счетам на госуслугах и у работников (ПФР) в служебной программе разные"- такое...
КАК главбухом с бюджетными деньгами может работать человек с судимостью?Пффф! У нас в думе сидят ...
В Германии это уже проходили. Результат выход на социальную пенсию, невозможность найти работу до...
Т.е. вместо поисковика Гугл будет Спутник :)
Ну у меня были, причем почти всегда - положительное решение. Но только я одна и мой отдел знают -...
бедный наш шоу-бизнес на метро ездит.
А еще миллионы побывали на Михалковском "нестоянии". Им тоже не приснилось. Хотя говорят, что мно...
Автор может привести результаты исследований, подтверждающие его выводы? С нормальными психометри...
интересно, а есть ли у кого за последнее время случаи, когда после запроса банк давал положительн...
Так это и сейчас право. В чем проблема?
Ой, позор моим сединам, такого человека обидел, ай шакал я! Я то думал, что у нас тут очередной г...
Те, кому хочется уменьшить, могут зарегистрироваться как ИП, применять УСН 6% и уменьшать. Выбор ...
Как это не брали, если на момент приглашения на работу в Седьмую студию, она работала в театре? С...
Да такие постановки. На них тысячи людей побывали. Думаете, им это приснилось? :)
И с чего это не так? Одна из частей не должна быть меньше 14 дней, да, но никто не запрещает брат...
Но давайте скажем правду: это мы с вами, население нашей страны, позволяем принимать эти «восхити...
Тихонько приняли в субботу среднесписочную. Ндс ещё нет.
Лично у меня после сложного перелома руки почерк сменился очень сильно. А если писать на планшете...
Очередное кукареканье из страны эльфов? Ну будут писать в этого зарплатного оператора, только бан...
Распилинг и откатинг чистой воды. Да как вы такое можете говорить, что вы себе позволяете! Это же...