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Утвердили формы уведомлений об освобождении от НДС

Приказом ФНС №286 от 26.12.2018 утверждены формы уведомлений для освобождения от НДС.

Документ имеет два приложения:

  • форма уведомления об освобождении от НДС для плательщиков ЕСХН;
  • форма уведомления об освобождении от НДС для остальных организации и ИП.

Напомним, с 2019 года все плательщики ЕСХН стали плательщиками НДС с правом отказаться от этой обязанности.

Документы, подтверждающие доход, и (или) уведомление необходимо представить в налоговую инспекцию не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого используется право на освобождение.

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