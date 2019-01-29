Клерк.Ру

США отменяют санкции против трех компаний Дерипаски

В воскресенье Казначейство Америки объявило о снятии санкций против компаний, большой частью которых до недавнего времени владел русский олигарх Олег Дерипаска, включая вторую в мире по размеру алюминиевую компанию «РУСАЛ», сообщает Axios.

Как обстоят дела: в прошлом месяце эти 3 компании сократили свои отношения с Дерипаской, выполнив требования США.

В рtзультате давления со стороны министра финансов Стивена Мнучина (Steven Mnuchin), сенат поддержал решение Казначейства об отмене санкций, несмотря на волну негодования от 11 членов Республиканской партии.

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