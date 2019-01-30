Как будут считать досрочную пенсию в ближайшие годы

С 2019 года общеустановленный пенсионный возраст повышен до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. При этом предусматривается длительный переходный период, который начался с 1 января 2019 года и завершится в 2028 году для мужчин и женщин одновременно. Всего переходный период продлится 10 лет. Повышение пенсионного возраста на первом этапе затронет мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р.

Однако для тех граждан, кто должен выйти на пенсию в 2019 – 2020 гг., предусмотрена особая льгота, а именно: выход на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста. О том, как будет считаться досрочная пенсия рассказали в ПФР Санкт-Петербурга и Лен.области.

Например: Женщине, 15 февраля 2019 года исполняется 55 лет, с учетом указанной льготы право на пенсию возникает с 15 августа 2019 года (подать заявление можно в течение месяца начиная с 15 июля 2019).

С 1 января 2019 также предусмотрена возможность досрочно выйти на пенсию для граждан, имеющих большой стаж. На два года раньше общеустановленного пенсионного возраста смогут выйти на пенсию женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 года, но в любом случае не ранее достижения возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

В страховой стаж у таких лиц включаются периоды работы, которые выполнялись на территории Российской Федерации и за которые уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд, а также периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности. Иные периоды (служба в армии, отпуск по уходу за ребенком и др.) в требуемый страховой стаж не включаются.

Например: мужчина с датой рождения - 15.02.1959 вправе уйти на пенсию в 60 лет и 6 месяцев, т.е. 15.08.2019. Однако, если он имеет стаж 42 года, то сможет выйти на пенсию в 60 лет - 15.02.2019.

Год рождения Мужчины Год выхода на пенсию при стаже 42 года Пенсионный возраст, дающий право на пенсию по возрасту Право на страховую пенсию Пенсионный возраст при стаже 42 года 1959 60 лет 6 мес. II полугодие 2019 I полугодие 2020 60 2019 1960 61 год 6 мес. II полугодие 2021 I полугодие 2022 60 2020 1961 63 2024 61 2022 1962 64 2026 62 2024 1963 и далее 65 2028 и т.д. 63 2026 и т.д. Год рождения Женщины Год выхода на пенсию при стаже 37 лет Пенсионный возраст, дающий право на пенсию по возрасту Право на страховую пенсию Пенсионный возраст при стаже 37 лет 1964 55 лет 6 мес. II полугодие 2019 I полугодие 2020 55 2019 1965 56 лет 6 мес. II полугодие 2021 I полугодие 2022 55 2020 1966 58 2024 56 2022 1967 59 2026 57 2024 1968 и далее 60 2028 и т.д. 58 2026 и т.д.

Государственные (муниципальные) служащие также могут при наличии данного стажа выйти на два года раньше на пенсию, но от возраста, который установлен для данной категории граждан. В 2019 году страховая пенсия для государственных гражданских служащих назначается по достижении возраста - 56 лет 6 мес. (для женщин) и 61 год 6 мес. (для мужчин).