«Газпром» расторг все контракты с малым бизнесом на крупных стройках

«Газпром» расторг все строительные контракты с малым бизнесом на крупных стройках, выяснил «Интерфакс».

В 2017 году компанией были заключены строительные контракты на 15,5 млрд рублей с тремя микропредприятиями, это было сделано в ответ на требование правительства привлекать к своим мега-стройкам субъекты малого и среднего предпринимательства.

Позднее стало известно, что контракты с двумя из трех микропредприятий («Томпромтранс» и «Интер-Менеджмент») были расторгнуты, аналогичной информации по контрактам с еще одной компанией — «Регионсервис» — на 3,5 млрд рублей по газопроводу «Ухта-Торжок II» — до сей поры не было.

Комментарий к этим событиям «Интерфакс» пытался получить несколько месяцев, но задать соответствующий вопрос удалось только на годовой пресс конференции зампреду правления «Газпрома» Виталию Маркелову.

Несмотря на то, что вопрос был направлен в компанию заранее, как об этом просила пресс-служба «Газпрома», Маркелов дал на него лишь обобщенный ответ. Правда, при этом довольно четко донес свою позицию относительно работы с МСП.

«Объекты, которые реализуются в „Газпроме“ — они такие масштабные. И реализовываться могут, конечно же, немногими компаниями. Это не только в „Газпроме“, а в „Роснефти“ и „Транснефти“. И, конечно же, соответственно, у нас. Потому что мы гораздо крупнее. Для того, чтобы работать на объектах „Газпрома“, нужно иметь определенные мощности. Нельзя дробить объекты на кусочки. А потом кто будет нести ответственность за все? В „Газпроме“ есть одно единое правило — кто-то за все должен отвечать», — сказал тогда Маркелов.

Согласно закону 223-ФЗ, госкомпании часть закупок должны проводить только у субъектов МСП. Общий объем контрактов, заключенных по результатам соответствующих закупок, должен составлять не менее 10% от закупочного бюджета компании, а совокупно, с учетом субподрядчиков - 18%.