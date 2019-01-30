Новый форум «Клерка» становится лучше

В январе на «Клерке» был запущен новый форум. Наши программисты неустанно трудятся, чтобы сделать этот механизм бухгалтерского общения и взаимопомощи более удобным и современным.

В новом движке реализовано много интересного:

1. Теперь искать можно по рубрикам и тегам, выбирая комбинации этих двух параметров. Сейчас это не очень актуально - мало тем, но в будущем будет очень удобно. Кроме того, по тегам ищутся «подобные темы». Появилась кнопка возврата на главную страницу «Клерка».

2. Разделы стали статичными. Стало прозрачнее. На форум можно писать, не выбирая раздел. Предполагается, что модератор перекинет в нужный раздел, присвоит нужный тег. Не разобранные темы будут накапливаться в специальном разделе «Без раздела».

Новый форум «Клерка» - здесь.

UPD:

Между тем наши читатели интересуются судьбой старого форума. Что будет с обсуждениями, которые долгие годы вели бухгалтеры на старой площадке?

Как сообщил руководитель «Клерка» Борис Мальцев, переноса старых тем в новый форум не будет.