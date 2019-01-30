«СБИС» vs «Контур»: бухгалтеры рассказали, что лучше

Рыба ищет, где глубже, а бухгалтер оператора ЭДО получше. В «Красном уголке бухгалтера» участники сообщества решили сравнить удобство, качество и стоимость услуг популярных сервисов по отправке отчетности: «СБИС» и «Контур». Тем более, что менеджеры по продажам стараются переманить клиентов друг у друга.

Удобство интерфейса «СБИС» и «Контура» участники сообщества оценивают примерно одинаково и в этом плане выбор может быть сделан только на основе личных предпочтений. Кому-то комфортно работать с «Контуром», а кто-то предпочитает его конкурента — «СБИС». Кроме того, для специалистов, которым постоянно приходится осваивать заполнение новых форм и отчетов, разобраться «что-куда нажимать» в любом случае не составит труда.

Если интерфейс — дело вкуса, то стоимость услуг вполне объективный параметр оценки при выборе оператора. Бухгалтеры-участники сообщества высказали мнение: «СБИС» дешевле «Контура».

Мне Контур за ОСНО выставил 7200, разозлилась, перешла в Сбис, 2800 , нравится, что все организации в одном кабинете, в конуре бесконечно заходи-выходи,

— Ольга Полонская

Кроме того, бухгалтерам кажется более привлекательной стоимость сдачи отчетности в «СБИС» для компаний не ведущих деятельность, чем в «Контуре».

В Сбисе удобнее сдавать нулёвки, практически, бесплатно. В Контуре для нулевок абонплата крутая, вообще, абонплата в Контуре выше.

— Vladimir Mir

А еще бухгалтеры считают завышенной стоимость ЭДО с 1С, предоставляемого «Контуром».

И ещё раздражает в контуре то, что у них эдо с 1с платно 11800 в год! А в сбисе бесплатно до определённого ко-ва документов. Я даже оставила себе кабинет в сбисе для эдо.

— Елена Компьюз

Однако, следует помнить, что для бухгалтерских компаний, сдающих отчетность клиентов, оба оператора разработали целые системы скидок. Новым абонентам могут предоставляться льготные периоды. И прежде, чем сменить оператора,Например, один из операторов, взимает плату за услуги разово, а другой поквартально в течение года. Кроме того стоимость одних и тех же услуг в разных регионах может отличаться.

Еще из минусов, указанных бухгалтерами: компании, сменившие «Контур» на другого оператора, могут столкнуться со сложностями в доступе к уже сданным отчетам. Возможности организовать просмотр есть, но они неочевидны и зачастую предоставляются через службу поддержки.

«СБИС» же получил «неуд» за то, что технически не смог справиться с обслуживанием клиентов с большим количеством компаний.

У нас сбис вис безбожно, на много компаний, разбирались долго, в итоге сбис сами признались, не тянут они наш объем (к слову, немного, 60). Перешли на контур, все норм. Но, есть и минусы. В контуре сделать эцп минимум сутки, в сбисе час,

— Таня Соколова

А какой для вас оператор ЭДО лучший?