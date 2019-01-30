ФАС получит доступ к данным банковских клиентов

ФАС хочет получить правовое основание для доступа к данным клиентов банков. Служба уже подготовила необходимые для этого поправки в законодательство, обосновав их необходимостью выявления картельного сговора компаний, пишет «Коммерсантъ».

ФАС при доказывании антиконкурентных соглашений запрашивает у банков информацию о движении денежных средств по счетам компаний. Такие полномочия следуют из закона «О защите конкуренции».

Между тем закон «О банках и банковской деятельности» содержит закрытый перечень госорганов, допущенных к банковской тайне. ФАС в их число не входит.

Пока же поправки не приняты, банки находятся между молотом и наковальней — так как ответ или не ответ на запрос ФАС неминуемо ведет к нарушению одного из законов.