Процедуру выдачи ипотечных кредитов стандартизируют

«Дом.РФ» при участии Банка России разработает для банков комплексный стандарт по ипотечному кредитованию, который должен объединить лучшие практики и методики на рынке, рассказал в ходе круглого стола руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
Он будет состоять из пяти стандартов:
- стандарт ответственного ипотечного кредитования;
- требования к участникам и условия сделки ипотечного кредитования;
- требования к андеррайтингу (процедуре проверки клиента и объекта недвижимости);
- стандарт сервисного обслуживания ипотечных (в т.ч. дефолтных) закладных;
- окументация для стандартной сделки секьюритизации (выпуска ценных бумаг, обеспеченных ипотекой.
Стандарт ответственного кредитования будет определять полноту раскрытия кредитором информации заемщику, условия мониторинга финансового состояния заемщика, процессы досудебного и судебного урегулирования проблемной задолженности, пояснили РБК в компании «Дом.РФ».
Необходимость разработки единого стандарта в ЦБ объясняют недостаточностью законодательной защиты потребителей во взаимоотношениях с банками и отсутствием у банков общепринятой унифицированной документации, сопровождающей ипотечные сделки.