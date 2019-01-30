Процедуру выдачи ипотечных кредитов стандартизируют

«Дом.РФ» при участии Банка России разработает для банков комплексный стандарт по ипотечному кредитованию, который должен объединить лучшие практики и методики на рынке, рассказал в ходе круглого стола руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

Он будет состоять из пяти стандартов:

стандарт ответственного ипотечного кредитования;

требования к участникам и условия сделки ипотечного кредитования;

требования к андеррайтингу (процедуре проверки клиента и объекта недвижимости);

стандарт сервисного обслуживания ипотечных (в т.ч. дефолтных) закладных;

окументация для стандартной сделки секьюритизации ​ (выпуска ценных бумаг, обеспеченных ипотекой.

Стандарт ответственного кредитования будет определять полноту раскрытия кредитором информации заемщику, условия мониторинга финансового состояния заемщика, процессы досудебного и судебного урегулирования проблемной задолженности, пояснили РБК в компании «Дом.РФ».​

Необходимость разработки единого стандарта в ЦБ объясняют недостаточностью законодательной защиты потребителей во взаимоотношениях с банками и отсутствием у банков общепринятой унифицированной документации, сопровождающей ипотечные сделки.