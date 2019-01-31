Россияне теперь могут узнать личный кредитный рейтинг

С 31 января вступают в силу поправки к Федеральному закону «О кредитных историях», согласно которым россияне смогут запросить в бюро кредитных историй свой персональный кредитный рейтинг.

Кредитный рейтинг учитывает, в частности,наличие просрочек платежей, уровень долговой нагрузки, «возраст» кредитной истории и т.д.

Граждане смогут получить кредитный отчет два раза бесплатно — по одному разу в бумажной и электронной формах. Также появилась возможность запросить кредитный отчет через дистанционные каналы, например, через личные кабинеты банков или с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) более 60,5 миллиона россиян (78%) имеют высокий кредитный рейтинг, пишет РИА Новости.

Средний рейтинг у 9% заемщиков, или 7,4 миллиона человек, низкий кредитный рейтинг имеют 13%, или 9,8 миллиона человек. Лидерами по доле граждан с высоким кредитным рейтингом стали Москва (84%), Чукотский АО и Рязанская область — по 83%, Пензенская, Орловская, Брянская области, Санкт-Петербург, республики Мордовия и Чувашия — по 82%.

Больше всего граждан с низким кредитным рейтингом среди жителей Тывы — 29%, республики Алтай — 22%, Карачаево-Черкесии и Бурятии — по 19%, Хакасии, Забайкальского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Кемеровской области — по 18%.