Ипотечные каникулы дадут не всем

Право воспользоваться ипотечными каникулами — приостановкой платежей в период сложной жизненной ситуации — планируется предоставить только гражданам, у которых за счет займа приобретено единственное жилье. Об этом говорится в последней редакции поправок в закон «О потребительском кредите», пишут «Известия».

Новая редакция законопроекта предполагает, что во время ипотечных каникул будет разрешено вообще не гасить кредит. Ранее планировалось снизить платеж до 10% от ежемесячного взноса. С банком можно обсудить и другую сумму, но не более половины от прежнего размера суммы. Также в новой версии законопроекта добавлен пункт о том, что если в ипотечном договоре есть условие о страховании недвижимости, то заемщику придется выплачивать эти взносы в полном объеме даже в период каникул. Такая мера является справедливой и вряд ли будет обременительной для граждан, считают в банках.

Изменения в закон о потребительском кредите Центробанк разработал в ноябре прошлого года, писали тогда «Известия». Документ предполагает, что на ипотечные каникулы может претендовать заемщик, совокупный доход семьи которого снизился не менее чем на 30%. Брать перерыв в выплатах можно будет раз в пять лет на срок от шести месяцев до года. Также должнику предлагается дать возможность выбирать между полным прекращением платежей и уменьшением их размера. Законопроект должен вступить в силу 1 января 2020 года.