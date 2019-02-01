ПБУ 16/02 поменяется

В ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» внесут изменения. Поправки разместил накануне Минфин на федеральном портале.

В частности, документ объясняет такое понятие как «долгосрочные активы к продаже».

Под долгосрочными активами к продаже понимаются основные средства и другие внеоборотные активы (за исключением финансовых вложений), использование которых прекращено в связи с принятием решения об их продаже и имеется подтверждение того, что возобновление использования не предполагается. Долгосрочными активами к продаже считаются также предназначенные для продажи материальные ценности, остающиеся от выбытия, в том числе частичного, внеоборотных активов или извлекаемые в процессе их текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции, за исключением случая, когда такие ценности классифицируются в качестве запасов.

Изменения будут применяться организациями, начиная с бухгалтерской отчетности за 2020 год.