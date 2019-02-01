Число россиян, которые считают, что развитие страны движется по неверному пути, достигло максимума с 2007 года и составило 45%, показывают результаты опроса Левада-центра.
Предыдущего максимума число несогласных с путем развития России достигало в 2006 году, передает РБК. Тогда о том, что страна движется по неверному пути, заявили 48% респондентов, 34% назвали выбранный путь правильным, еще 18% — затруднились ответить.
Более 40% россиян считают, что развитие России идет неправильным путем
Число россиян, которые считают, что развитие страны движется по неверному пути, достигло максимума с 2007 года и составило 45%, показывают результаты опроса Левада-центра.