Более 40% россиян считают, что развитие России идет неправильным путем

свс420 Вы хотите легко отделаться. За оскорбление власти - 15 суток, а в Ваших словах усматривается моти... В Госдуме допускают отключение России от Интернета

Olga56 Отправляла по всем с ДЛОТПУСК. Пришел положительный протокол... причем буквально за несколько мин... Код ДЛОТПУСК в СЗВ-СТАЖ не применяется для обычных отпусков

Первоклассник Он так и не понял аксиому Черномырдина: "Хотели как лучше ...". Никогда здесь ничто не будет рабо... Глава ФНС похвастался центрами обработки данных

Olga56 В отличие от ФНС все промелькнуло за несколько минут с отпусками ДЛОТПУСК Когда получится сдать СЗВ-СТАЖ? Бухгалтеры ждут обновление 1С

Мадама Да, нужен механизм который позволял бы без оформления Приказа на отпуск за свой счет решать отгул... В ТК могут ввести дополнительный отпуск на 10 дней при недомогании

Лидия Анатольевна Это все сделано специально: отправили вовремя, но может быть ошибка, исправить в срок не успеваем... Прием отчетности снова откладывается

nadezhdap_kor Стойкое впечатление, что он вообще не в курсе что происходит. И что 25 лет назад было. Как бы ему... Глава ФНС похвастался центрами обработки данных

Ирония Да эт верно подмечено,интернет некоторых безсовестных пряма таки зомбирует))) Эт вы совести своей... В Госдуме допускают отключение России от Интернета

ale96433132 Внутрироссийская сеть есть. Потоки грязи снаружи действительно иссякнут, но потоки лжи внутри так... В Госдуме допускают отключение России от Интернета

nadezhdap_kor А у нас в ИФНС еще и телефоны не работают. Все. Вообще. Позор еще как-то мягко сказано... Прием отчетности снова откладывается

Stixx Если рсв с ошибками отправляешь, моментально отказ приходит. А ссч до сих пор не принята, НДС не ... Прием отчетности снова откладывается

Над.К Да, интернет точно некоторым вреден, сильно влияет на мозги :)saigak, то не юристы пишут. А не во... В Госдуме допускают отключение России от Интернета

mityai Лучше бы в госдуме кому-нибудь голову от тела отключить или отсоединитьА вот это уже разжигание и... В Госдуме допускают отключение России от Интернета

Stixx Лучше бы в госдуме кому-нибудь голову от тела отключить или отсоединить В Госдуме допускают отключение России от Интернета

alex1995 Нужно сделать свой инет для своих, как в Китае. Пусть отключают, иссякнут потоки грязи и гнусност... В Госдуме допускают отключение России от Интернета

ale96433132 Тонкий грустный стёб....Вполне допускаю, что в Кремле могут и соврать. Сами отключат страну от ми... В Госдуме допускают отключение России от Интернета

Ирония А возражать правде как раз и есть бред, юристы люди грамотные они знают ответственность за предат... В Госдуме допускают отключение России от Интернета

Ирония А вы Надежда можете все сами проверить, все данные есть в открытом доступе, например для наглядно... В Госдуме допускают отключение России от Интернета

Wirta А у нас директор... принципиальный - есть больничный - оплатит, нет - не оплатит, хоть даже ты бу... В ТК могут ввести дополнительный отпуск на 10 дней при недомогании

mityai Россия перережет кабель в океане и посбивает спутникиЭто будет несправедливо по отношению к нашим... В Госдуме допускают отключение России от Интернета

Ольга Коврижных То, что происходит с приемом отчетности - это просто позор.Из всех январских отчетов принят тольк... Прием отчетности снова откладывается

ale96433132 Отключать конечно же не будут. Как они тогда будут вести свою пропаганду? Но возможность такая ес... В Госдуме допускают отключение России от Интернета

Natali Kr Ну и будут банки писать "есть подозрения на мошеннический характер операции" - это сильно поможет... Банки обяжут сообщать о причинах блокировки карт

stichh И нам придется снова носить отчеты в бумажном виде? Может быть поэтому ФНС ничего не принимает, п... В Госдуме допускают отключение России от Интернета

stichh Но он же старался... мало ли, что отчеты не принимаются, путаница в сверках, неправомерные штрафы... Глава ФНС похвастался центрами обработки данных