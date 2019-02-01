Система быстрых платежей не нарушает закон о банковской тайне

Разработанная банком России система быстрых платежей не нарушает никаких законов, в том числе и закон о банковской тайне. Об этом в четверг, 31 января, заявила первый заместитель председателя Центробанка России Ольга Скоробогатова.

«У нас в системе будет перечень всех банков, которые подключены к системе. Если клиент — получатель захочет завести связку „клиент — банк“, то в системе это будет отражено. Если он этого не захочет, то отправитель должен будет связаться с получателем и уточнить, в адрес какого банка нужно перечислять. Это наиболее безопасная схема, и мы никакого законодательства здесь не нарушаем», — цитирует Скоробогатову ТАСС.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что принцип работы Системы быстрых платежей может нарушать закон о банковской тайне, поскольку отправитель средств может узнать, в каких банках открыты счета его адресата. Более того, это позволит мошенникам узнать, в каком банке открыт счет и более эффективно проводить атаки.