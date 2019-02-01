Скачайте новую версию программы «Налогоплательщик ЮЛ»

На сайте ГНИВЦ размещена версия 4.61.1 программы "Налогоплательщик ЮЛ".

Новая версия от предыдущей, в частности, отличается следующим:

· Разработано ПО ввода и формирования налогового расчета по налогу на имущество КНД 1152028

· Разработано ПО ввода и формирования заявления о возврате денежных средств, перечисленных в бюджетную систему РФ в качестве единого налогового платежа физического лица, КНД 1112542

· Доработано ПО ввода справки о доходах и суммах налога физического лица (форма 2-НДФЛ) КНД 1151078 в части:

- формирования справки, исчисленного НДФЛ по нерезидентам

- контроля данных

· Доработано ПО ввода и формирования налоговой декларации по налогу на прибыль в части реализации схемы версии 06 к версии формата 5.07

· Доработано ПО ввода и формирования пояснения к налоговой декларации по НДС КНД 1160200 в части реализации схемы версии 02 к версии формата 5.02.

Кроме того, опубликована также обновленная версия программы «Tester».