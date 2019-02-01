Из-за невовремя сданного отчета можно вылететь из реестра МСП

Несвоевременное представление отчетности влечет исключение из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, предупреждает ФНС. При этом, такие налогоплательщики лишаются ряда преференций.

В частности, налогоплательщики, не включенные в Реестр, лишаются права на льготное кредитование, программы господдержки, включая налоговые каникулы для начинающих производственных предприятий, преимущественное право аренды, выделение средств на поддержку деятельности, участие в госконтрактах и закупках, запрет на проведение проверок со стороны надзорных органов.

Малые и микропредприятия, не включенные в Реестр, приобретут статус «коммерческие предприятия, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства», что в свою очередь влечет расширение перечня форм федерального статистического наблюдения, обязательных для представления в органы статистики.

Несдача статотчетов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей; на юрлиц – от 20 до 70 тысяч рублей.