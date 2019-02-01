За регистрацию на свое имя фиктивных фирм и ИП можно лишиться свободы на 5 лет

Следует помнить, что «легких» денег не бывает и за все действия в этой жизни приходится нести ответственность, предупреждает УФНС по Ярославской области.

За незаконное образование организаций, а также за предоставление документа, удостоверяющего личность, для регистрации фиктивных организаций и ИП Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Следовательно, подставной директор легко может стать фигурантом уголовного дела.

Прежде чем согласится быть подставной фигурой за вознаграждение, необходимо задуматься, стоит ли временный доход лишения свободы или существенных штрафов.

Не поддавайтесь на уговоры, призывает УФНС. Не передайте свой паспорт даже друзьям, которые уговаривают вас временно побыть учредителем/руководителем компании. Как только возникнут первые проблемы, приятели исчезнут, а фиктивному директору/учредителю придется лично нести ответственность за незаконные деяния фиктивного субъекта предпринимательской деятельности.

В том случае, если вы либо ваши близкие все же поддались на уловки мошенников, пока сумма образовавшейся налоговой задолженности не переросла в основание для привлечения к уголовной ответственности, необходимо, не теряя времени, обратиться в налоговые и правоохранительные органы.

Оперативно обратившись в указанные органы, вы получите помощь и схему дальнейших действий по выходу из проблемной ситуации, обещают налоговики.

Как сообщает УФНС, чаще всего в качестве номинальных учредителей и руководителей, регистрирующих за вознаграждение на свое имя фирмы-«однодневки», а также для регистрации ИП мошенники привлекают введенных в заблуждение студентов, женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, пенсионеров, лиц без определенного места жительства, безработных и прочих малоимущих граждан.