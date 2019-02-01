Сбербанк повысил ставки по вкладам

Сбербанк повышает ставки по линейке вкладов в рублях. Повышение процентных ставок по базовой и онлайн-линейке вкладов составит от 0,15 до 0,60 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Банк также запускает новый промовклад в рублях «Лови выгоду», открыть который можно до 31 марта 2019 включительно. Минимальная сумма промовклада — 50 тысяч рублей. Начисление процентов производится в конце срока. Сроки размещения — 5 месяцев, 12 месяцев и 1,5 года. Ставка по промовкладу составит от 7,10 до 7,65% годовых.