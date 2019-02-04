Что изменится в процедуре госрегистрации юрлиц

На федеральном портале опубликовано уведомление Минфина о начале разработки поправок в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

При внесении в ЕГРЮЛ изменений в наименование юрлица регистрирующий орган самостоятельно (без участия юрлица) будет актуализировать в ЕГРЮЛ сведения о наименовании такого юрлица в составе сведений об иных юрлицах, где такое юрлицо является участником или лицом, имеющим право действовать без доверенности, или держателем реестра акционеров.

Текст проекта пока не опубликован.

Планируется, что новая норма вступит в силу в январе 2020 года.