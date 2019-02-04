Переплату по налогу налоговики трансформировали в долг

Все новые проявления масштабного технического сбоя с программами ФНС обнаруживают налогоплательщики.

Посетитель нашего форума сдал в ИФНС декларацию 3-НДФЛ с заявленным там имущественным вычетом. Соответственно, в декларации отражена сумма налога к возврату из бюджета.

Однако в Личном кабинета налогоплательщика на сайте ФНС эта сумма отображается в виде долга перед бюджетом, причем с истекшим сроком уплаты.

Сдали декларацию по форме 3-НДФЛ на имущественный вычет, а теперь должны налоговой, ту сумму которую запросили к возврату) Ситуация носит массовый характер. Вместо переплаты, в личном кабинете стоит задолженность, причем с истекшим сроком погашения. Позвонили в налоговую, там все висит, пока разобраться не представляется возможным. Может у кого уже есть информация - Сельский бух

Обсуждение происходит в теме форума «Очередное ЧП с личными кабинетами налоговой».