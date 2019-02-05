Дополнен перечень товаров, облагаемых НДС по ставке 10%

Цитата с РБК:После этого Минэкономразвития оценило рост ВВП в 2018 году в 2%. Пересмотр данных он...
Иксперд прекрасен. Беда в том, что его исследования будут внедрены в государственные органы и там...
аффтар пеши есчо, жжош напалмом. А вообще похоже что этот рейтинг делали под тяжелыми веществами.
Хм, я конечно пользуюсь средствами анонимизации в чебурнете, но всё-таки не провоцируйте на антик...
Редкостная чушь. Не.... просто откровенная ересь
Вызывает недоумение формулировка "минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребе...
Противоречивые ощущения от этой статьи. С одной стороны у нас половина страны вообще не работает:...
Да, им же в прошлом году какую-то чуть ли не международную премию дали за цифровизацию. Тьфу!
Да понятно, что это производная. Печально, что такая конченая власть в стране. На трудягах держит...
Так сегодня к 1С претензий нет (новые релизы!).
Дело-то не в кишке, просто на писк мыши, тиграм пофигу. Нельзя бороться с тиранией подачей петици...
Писали об этом... где-то в ЯМАО, что ли, построили и запустили в прошлом году завод СПГ, вроде, и...
Вы смотрите, поменялся глава Росстата и сразу рост обозначился, да еще и рекордный. Скоро объявят...
Да, человек, который впахивает с утра до темна и видит семью на выходных должен собой особо горди...
https://www.books.ru/books/ne-khochu-umeret-bukhgalterom-4829058/?show=1тут есть
"Когда человек работает, производит что-то ценное, он гордится собой. И живет дольше."Еще один бо...
а чиновники воровать меньшеА нельзя чтоб совсем не воровали?
Вы вроде практик, а такую ерунду пишете. "Россияне должны работать больше" - да куда уж больше-то...
Самое интересное, что законы фактически НЕ равны((( Директора крупных предприятий (по крайней ме...
по нсо они убрали минимальный 0 с 13.12.18, может у вас тоже?
У них есть, как я понял, какая-то писулька от регулятора с перечнем признаков сомнительных операц...
Такое письмо, если оно состоится, должны подписывать не бухгалтеры, а руководители предприятий, п...
Думаю, Вам вряд ли пригодится это знание - банк местный, Сахалинская область )Но похожие сведения...
О да, "шестёрка" - такая была прелесть! маленькая. лёгенькая. удобная, понятная! дописать, если н...
У меня было сааамое маленькое микродело на 40000 прибыли, из за ккм онлайн закрылся, так два год...
Ещё раз подумала. Да, чой-то меня в неоправданную филантропию занесло с утреца, простите. Какая в...
Вы абсолютно правы. Но есть одно НО - насчёт СМИ. В глазах 90% населения бизнесмены, любые, даже ...
У меня есть подозрение, что потом это как-то будет задействовано при назначении досрочной пенсии ...
С учетом хвастанья на весь мир о системе сознанной Мишустиным. Это фиаско. Только отставка поэтом...
"Предлагаю создать что-нибудь самим, вместо того чтобы «стучать» в Роскомнадзор. Например, органи...
Хм... странно. Почему-то все мои знакомые строители, равно как и те, кто их снабжает, в глубокой...
какая прелесть! можно всем взять на вооружение, как не платить алименты вообще
Меня всегда забавляли люди которые все еще верят что государство им что то должно ,какую то пенси...