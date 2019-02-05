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Дополнен перечень товаров, облагаемых НДС по ставке 10%

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 30.01.2019 № 58, которое вносит поправки в перечень кодов видов продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10%.

Перечень дополнен следующей позицией:

филе рыбное, мясо рыбы прочее (включая фарш) свежее или охлажденное.

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