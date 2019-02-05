Дополнен перечень товаров, облагаемых НДС по ставке 10%

treoiudsa Цитата с РБК:После этого Минэкономразвития оценило рост ВВП в 2018 году в 2%. Пересмотр данных он... Росстат пересмотрел показатели и нашел в России рекордный рост ВВП

РюмкаБезысходности Хм, я конечно пользуюсь средствами анонимизации в чебурнете, но всё-таки не провоцируйте на антик... На нас натравили Роскомнадзор…

k508ev Вызывает недоумение формулировка "минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребе... Пособия за счет ФСС проиндексированы

geisel Да понятно, что это производная. Печально, что такая конченая власть в стране. На трудягах держит... Самозанятые наносят ответный удар

РюмкаБезысходности Дело-то не в кишке, просто на писк мыши, тиграм пофигу. Нельзя бороться с тиранией подачей петици... На нас натравили Роскомнадзор…

treoiudsa Писали об этом... где-то в ЯМАО, что ли, построили и запустили в прошлом году завод СПГ, вроде, и... Росстат пересмотрел показатели и нашел в России рекордный рост ВВП

РюмкаБезысходности Вы смотрите, поменялся глава Росстата и сразу рост обозначился, да еще и рекордный. Скоро объявят... Росстат пересмотрел показатели и нашел в России рекордный рост ВВП

msneg Да, человек, который впахивает с утра до темна и видит семью на выходных должен собой особо горди... «Нам не хватает витамина D – хотим работать по 6 часов»

Nаdine Самое интересное, что законы фактически НЕ равны((( Директора крупных предприятий (по крайней ме... Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

treoiudsa У них есть, как я понял, какая-то писулька от регулятора с перечнем признаков сомнительных операц... Сколько денег я могу снять с расчетного счета ИП?

sagittarius Такое письмо, если оно состоится, должны подписывать не бухгалтеры, а руководители предприятий, п... Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

treoiudsa Думаю, Вам вряд ли пригодится это знание - банк местный, Сахалинская область )Но похожие сведения... Сколько денег я могу снять с расчетного счета ИП?

Николай38 У меня было сааамое маленькое микродело на 40000 прибыли, из за ккм онлайн закрылся, так два год... Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

Nаdine Ещё раз подумала. Да, чой-то меня в неоправданную филантропию занесло с утреца, простите. Какая в... Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

Nаdine Вы абсолютно правы. Но есть одно НО - насчёт СМИ. В глазах 90% населения бизнесмены, любые, даже ... Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

Nаdine У меня есть подозрение, что потом это как-то будет задействовано при назначении досрочной пенсии ... Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

Nаdine "Предлагаю создать что-нибудь самим, вместо того чтобы «стучать» в Роскомнадзор. Например, органи... На нас натравили Роскомнадзор…