Налоговые органы получили право уточнять счета Федерального казначейства

Чушь какая-то.Я считаю, что в Москве и области одни из самых сильных бухгалтеров. Налоговая прост...
Короче, выделят их в отдельные инспекции, вместе с аффилированнами компаниями. И будут драть нало...
)))А то-есть вы садист палочник, боже каких только спецов нацистов тут не встретишь, скрытые дохт...
Отрицательный отбор во власть. Причем, что в бюджете, что в коммерции.
Вообще Россия на этом может хорошо заработать. У нас сейчас много сайтов. которые хорошо работают...
у нас ведь эти инициативы каждый год - то зимой сократить из-за витамина Д, то летом из-за жары, ...
Ну, зачем же себя тыкать, когда есть такие срыватели покровов и открыватели глаз. Голливуд отдыха...
Северная Корея так живёт уже 80 лет. А нам просто стыдно. что до сих пор от всех зависим..Что кас...
а у нас в Удмуртии министр образования не так давно, в конце января ( с 1 февраля, как все помнят...
Что характерно, сокращение рабочего дня не поможет получить больше витамина Д, т.к. короткий свет...
Ну дать возможность брать отпуска без сохранения заработной платы. сколько то дней. например до 5...
то, что он под следствием никак не связанно с оптимизацией, его в другом обвиняют. как обычно наш...
Я считаю, что в одном письме не надо мешать все в кучу-"неправильные" законы, "лишние" налоги, на...
)))Живой ... живомыслящий, а палочкой тыкайте себя, так быстрее осознание живости придет)))) А т...
Вот при ответе на второй вопрос я тоже замешкалась....неоднозначные варианты ответа)
Ещё, на всякий случай, надо продумать сценарий для битвы экстрасенсов.
О! А я буду радеющий за народ чиновник, которому пиндосы и бриташки конституцию написали такую, ч...
У нас только законная оптимизация
Ух-ты! У нас тут настоящий сетевой ээээ, альтернативно мыслящий. Приготовился потыкать палочкой*
А я буду буржуем-кровопийцей, который пьет кровь трудового населения и своими недоимками в 3 копе...
Гм... вчера в каких-то новостях мельком видела цифру в 42% желающих уехать((( Но вообще-то и нат...
Точно! Готова изобразить спивающегося бухгалтера, который и запил после того, как не принялась пя...
)))Кто то уже походил по специалистам, знает что говорит))) От этого совесть не проснется и время...
Однозначно против. Какой отпуск?! Я в последний раз в отпуске была в 2001м году! В каникулы, ко...
Мы так примерно и представляли себе их рабочий день
Но ведь у нас нет СМИ. Одни пропагандоны и соловьиный помет остался. Даже если каким-то чудом, по...
У нас налоговая сразу говорит, платите авансы, я им, мы не должны, а они говорят, если не заплати...
В ПУСТЬ ГОВОРЯТ и ПРЯМОЙ ЭФИР надо . на центральные каналы
а штрафы суммируются по каждому человеку?
А когда-то был пятачок ;)
Категорически против. Выходные как раз совпадают со школьными каникулами, это редкая возможность ...
Ссылаться на эксперимент первой половины прошлого века о влиянии продолжительности рабочего дня? ...
Понятно, Надежда, что никакого, но наболело, поэтому и собираем все в одну кучу: и про Ваську пиш...
Ну прям как дети, честное слово. Вот приедет барин, барин нас рассудит. Кому вы пишите письмо?! О...
https://readli.net/ne-hochu-umeret-buhgalterom-sonkinyi-rasskazyi/
Да что там, у них там в СКФО и русский на 100 баллов сдают! Территория тотального профессионализм...