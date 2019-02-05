Налоговые органы получили право уточнять счета Федерального казначейства

С 1 января 2019 вступили в силу изменения, внесенные приказом Минфина от 14 ноября 2018 г. N 231н, в соответствии с которыми налоговым органам дано право уточнять счета органов Федерального казначейства. Об этм сообщают налоговики Липецкой области.

Теперь, в случае ошибочного перечисления денежных средств на несоответствующий счет, налогоплательщик вправе представить в налоговый орган по месту своего учета заявление с просьбой уточнить счет Управления Федерального казначейства.

Ранее в случае указания неправильного счета уточнить платеж было нельзя, можно было только вернуть деньги из бюджета.