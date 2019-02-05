На booking.com опять пожаловались в антимонопольную службу

«Опора России» обратилась с жалобой на booking.com в Федеральную антимонопольную службу. Что же не понравилось предпринимателям в работе сервиса?

Речь идет о гарантии лучшей цены (нельзя найти вариант для бронирования дешевле, чем на сайте агрегатора), пишет «КоммерсантЪ».

В случае нарушения этого правила booking.com угрожает прекращением сотрудничества. Сервис также берет комиссию, минимальный размер которой составляет 15%.

В «Опоре России» считают, что навязывание политики паритета цен происходит потому, что booking.com пользуется своим монопольным положением. Объединение предпринимателей видит здесь противоречие закону о защите конкуренции. Отели не могут продавать номера дешевле на собственных сайтах, жалуются в «Опоре России»

Опыт с паритетом цен пытаются применять все системы онлайн-бронирования отелей, но там отказались от официальных комментариев. Неофициально они говорят, что многие страны вводят на это законодательные ограничения, и тогда этот пункт исчезает из договоров, что недавно произошло в Грузии.

Против условия по паритету цен уже выступили регуляторы Италии, Бельгии, Чехии, Франции и Швеции.

В 2015 году одно из турагентство уже обращалось в ФАС с аналогичной жалобой на навязывание паритетных цен, но тогда ведомство не обнаружило нарушений в работе сервиса.