В России появятся основные налогоплательщики. Кто это такие

Сегодня ФНС опубликовала проект будущего приказа, которым утверждаются «Особенности учета в налоговых органах организаций в зависимости от объема поступления налогов (сборов, страховых взносов) и (или) показателей финансово-хозяйственной деятельности».

Кроме крупнейших налогоплательщиков, вводится такое понятие как «основные налогоплательщики».

Кто это такие? Из документа следует, что это российские организации, имеющие одновременно следующие показатели по результатам хотя бы одного из трех календарных лет, не считая текущего календарного года:

доходы от 2 до 10 миллиардов рублей;

среднесписочная численность более 25 человек;

стоимость активов более 100 миллионов рублей;

объем поступления налогов (сборов, страховых взносов) - от 75 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей.

Кроме того, для некоторых регионов два первых показателя для попадания в списки основных налогоплательщиков (по доходам и ССЧ) могут быть снижены.

К основным налогоплательщикам отнесут и организации, являющиеся взаимозависимыми с теми юрлицами, которые попадут в основные по указанным выше показателям.

У нового типа налогоплательщиков будет особый КПП, первые четыре знака которого – код уполномоченного налогового органа, 5 и 6 знаки – значение 24.

Стоять на учете основные налогоплательщики будут в отдельных инспекциях, без учета территориального деления