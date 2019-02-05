Росстат впервые посчитал долю малого бизнеса в российской экономике

Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике в 2017 году составила 21,9%.Итоги 2018 года еще не подведены, пишет РБК.

Доля малого и среднего бизнеса рассчитывается как отношение суммарного объема валовой добавленной стоимости, созданной средними и малыми предприятиями (включая микропредприятия) и индивидуальными предпринимателями, к валовой добавленной стоимости в основных ценах всех хозяйственных субъектов, следует из методики, утвержденной Росстатом в конце декабря. В деньгах это более 20 трлн руб. за 2017 год.

Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП Росстат опубликовал впервые. Ранее Росстат и Минэкономразвития проводили свой анализ доли МСП в валовой добавленной стоимости, однако не публиковали его результаты, говорилось в отчете Счетной палаты. Согласно этим данным, вклад малого и среднего бизнеса в экономику в 2014 году составлял 19%, в 2015-м — 19,9%, в 2016-м — 21,6%.

Президент Владимир Путин, выступая в марте с посланием Федеральному собранию, говорил, что к 2025 году вклад малого и среднего бизнеса в ВВП должен приблизиться к 40%. Так что пока доля МСП в российской экономике почти в два раза меньше запланированной.