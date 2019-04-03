Ректор МГУ назвал самых востребованных специалистов в эпоху цифровизации

Ректор Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий в интервью ТАСС рассказал, какие специалисты станут наиболее востребованными в эпоху цифровизации.
По его словам, востребованы те, кто будет работать на главных направлениях, которые возникнут или возникают.
«Это робототехника, нанотехнологии, квантовые связи, квантовая передача информации, генетика, когнитивные науки, современная фундаментальная медицина, освоение космоса, изучение океана и, конечно, современные специалисты в экономике, она будет цифровой», — сказал Садовничий.
Будут нужны специалисты с межпредметной широкой фундаментальной подготовкой, считает ректор.