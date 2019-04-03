Росстат выяснил какой доход нужен россиянам, чтобы «свести концы с концами»

Россияне определили необходимый месячный доход, чтобы «свести концы с концами», пишет ТАСС.

Для покупки самого необходимого гражданам нужно 58,45 тыс. рублей в месяц, это следует из результатов опроса, проведенного Росстатом.

При этом жители городов считают минимально необходимым доход на уровне 60,49 тыс. рублей, жители сельских населенных пунктов — 51,92 тыс. рублей.

Согласно данным Росстата, из числа всех домохозяйств указали, что могут «свести концы с концами» при покупке самого необходимого «очень легко» или «легко» только 0,3% и 3% опрошенных соответственно, в то время как 14,6% ответили, что могут «свести концы с концами» с большими трудностями. Также 64,9% ответили, что в той или иной степени испытывают финансовые затруднения при покупке самого необходимого