Государство могут обязать платить алименты за тех, кто от них уклоняется

Далеко не все несовершеннолетние дети, а также иные члены семьи, по закону обладающие правом на получение алиментов, могут реализовать его на практике. В настоящее время случаи уклонения от уплаты алиментов, к сожалению, не редкость. Это становится рядовым явлением и имеет широчайшее распространение.

В этой связи в Госдуму внесен законопроект № 680786-7 о внесении изменений в ст. 112 СК.

Проектом предлагается обеспечить граждан, обладающих правом на получение алиментов, материальной поддержкой со стороны органов госвласти, начиная с 6-го месяца фактического отсутствия алиментных платежей.

То есть в случае невозможности взыскания задолженности по алиментам обязанность по их уплате будут брать на себя государственные органы социальной защиты населения.