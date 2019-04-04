Поменяются правила выдачи налоговиками выписок из ЕГРН

ФНС опубликовала текст проекта Административного регламента по предоставлению налогоплательщикам выписок из единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).

Как следует из документа, срок выдачи выписки — не более 5 дней со дня запроса. Государственная услуга предоставляется без взимания госпошлины или иной платы.

Для предоставления этой госуслуги в налоговый орган представляется запрос, составленный в произвольной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

В запросе указываются следующие сведения:

1) о заявителе:

а) организации — полное наименование организации, ИНН, почтовый адрес (адрес электронной почты);

б) ИП — фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, почтовый адрес (адрес электронной почты);

в) физлице, не являющемся ИП, — фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес (адрес электронной почты);

2) о запрашиваемом лице — полное наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) физлица, иные известные заявителю сведения (адрес места нахождения организации, адрес места жительства физлица, дата рождения, паспортные данные физлица, ОГРН, ИНН);

3) о способе получения документа (заявителем или его представителем непосредственно, по почте, в электронной форме с использованием официального сайта ФНС или Единого портала).