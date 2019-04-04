Когда не возникает матвыгода от экономии на процентах

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 212 НК при получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды налоговая база определяется как превышение суммы процентов за пользование заемными (кредитными) средствами, выраженными в иностранной валюте, исчисленной исходя из 9 % годовых, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора.



Вместе с тем с 1 января 2018 матвыгода от экономии на процентах за пользование заемными средствами (за рядом исключением), признается доходом налогоплательщика, полученным в виде матвыгоды, при соблюдении в отношении такой экономии хотя бы одного из следующих условий:

соответствующие заемные (кредитные) средства получены налогоплательщиком от организации или ИП, которые признаны взаимозависимым лицом налогоплательщика либо с которыми налогоплательщик состоит в трудовых отношениях;

такая экономия фактически является материальной помощью либо формой встречного исполнения организацией или ИП обязательства перед налогоплательщиком, в том числе оплатой за поставленные налогоплательщиком товары (работы, услуги).

Таким образом, в случае несоответствия вышеназванным условиям дохода в виде матвыгоды от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными средствами с 1 января 2018 года не возникает.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-06/16449 от 14.03.2019.