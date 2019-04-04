ФНС будет искать схему ухода от налогов по отраслям

Федеральная налоговая служба завершила реформу контроля за крупнейшими налогоплательщиками — инспекции, специализирующиеся на конкретных отраслях, будут администрировать вдвое больше компаний. Цель реформы — найти риски, характерные для отраслей и компаний со схожими бизнес-моделями, пишут «Ведомости».

Реформа длилась более года — с конца 2017 г. До сих пор такие инспекции существовали только на федеральном уровне и контролировали 2000 налогоплательщиков с доходами от 20 млрд руб. в восьми отраслях: международные и транснациональные компании, нефтегазовый сектор, агропромышленный комплекс и розничные сети, производство и строительство, добыча и переработка сырья, энергетика и коммуникации, цифровая экономика, финансовый рынок.

Теперь их зона контроля сужается — сумма дохода увеличена до 35 млрд руб. Но им подчиняются 12 новых межрайонных инспекций в разных городах (Кемерово, Екатеринбург, Новосибирск и др.). Они следят за теми же отраслями, но оказавшийся под их надзором бизнес поменьше — около 2000 компаний с доходом от 10 млрд руб. За последние годы увеличилась цифровизация экономики, изменился контроль за международными компаниями, структура экономики, начался обмен налоговой информацией, объясняет представитель ФНС.

Очевидно, что реформа усилит контроль за крупнейшими налогоплательщиками, ожидания у бизнеса очень тревожные. Ведь у любой, даже самой добросовестной компании можно найти нарушения: можно воспринимать как схему любую законную сделку, уменьшающую налоги.

Кроме того эксперты опасаются,что теперь выводы по отдельной операции отдельной компании могут распространяться на всю отрасль. Инспекции, обнаруживая системные риски в отрасли, могут прийти с проверками к разным ее участникам, подтверждает представитель ФНС. Такой же подход в будущем нужно распространить и на все остальные компании.

Так и произошло, например, в табачной отрасли: в марте 2018 г. налоговики обнаружили схему занижения НДС и акцизов с помощью фиктивных сделок. Погарская сигаретно-сигарная фабрика в декабре заключала сделки с аффилированными компаниями на крупные партии, чтобы начислить акциз до его повышения с нового года. Налоговики утверждали, что компания недоплатила налогов на 800 млн руб. Похожие схемы характерны для всей табачной отрасли — проверки по другим компаниям приведут к доначислению десятков миллиардов рублей, уверен представитель ФНС. Фабрика пыталась судиться с налоговиками, но проиграла суд.

У реформы могут быть и политические последствия. Крупные компании уже не будут контролироваться налоговиками из региона, где они работают. И тут возникает еще одна проблема – удаленность компаний от инспекций. Некоторые московские клиенты «поехали» в Санкт-Петербург, самарские – в Новосибирск, красноярские – в Москву.