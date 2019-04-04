Клерк.Ру

1С стала самой популярной франшизой в России

Ежегодный рейтинг самых динамично развивающихся в России франшиз составили в РБК, используя данные Роспатента.

В топ-10 вошли:

1. 1С

2. Гемотест

3. FIT SERVICE

4. Галамарт

5. Инвитро

6. Nokian Tyres

7. 220 вольт

8. Чебаркульская птица

9. Фасоль

10. Первый Бит

Отметим, понятие «франчайзинг» в российском законодательстве отсутствует. Для создания франчайзинговых сетей используются разные юридические формы: агентские и лицензионные соглашения, договоры поставки и многое другое. Единственный формат, юридически идентичный договору франчайзинга в зарубежных странах, — договор коммерческой концессии.

Посетить семинар по теме «1С»

Все семинары по теме 1С