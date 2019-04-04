Стоимость готового бизнеса снизилась

Аналитики Avito оценили рынок готового бизнеса и пришли к выводу, что в начале этого года он продавался на 14% дешевле, чем в прошлом. В среднем сейчас цена составляет 3,05 млн. рублей.

Наиболее резкое падение стоимости за год испытали интернет-магазины, цена которых в среднем снизилась на 52% за год и в первом квартале составила 385 тыс. руб.

Общее количество предложений в сравнении с тем же периодом прошлого года выросло на 33%, а спрос увеличился на 15%.

Наибольшее количество предложений — 32% от общего числа — приходится на компании из сферы услуг, следом идут торговые предприятия и точки общепита — 23% и 17% соответственно, передает «Коммерсантъ».

Эта тройка лидеров стабильна на протяжении нескольких лет.

Самые дорогие предприятия предлагают в Москве, а самые дешевые — в Ульяновске.