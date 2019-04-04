Спорить с ФСС станет проще

Член Совета Федерации Вячеслав Тимченко внес в Госдуму законопроект № 681185-7 о внесении изменений в Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Проект направлен на совершенствование порядка досудебного рассмотрения споров между ФСС и страхователями в целях создания для страхователей более благоприятных условий для урегулирования споров без обращения в суд, а также в целях снижения нагрузки на судебную систему и обеспечения последовательности досудебной и судебной стадий разрешения таких споров.

Основная идея законопроекта заключается в следующем:

Вводится процедура обжалования решений в апелляционном досудебном порядке, что несомненно будет стимулировать страхователей к разрешению внутри системы ФСС возникших споров и конфликтов в сфере соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, позволит существенно уменьшить количество рассматриваемых споров в судах, а также расширит возможности страхователей в реализации своих прав и законных интересов.

Обжалование решения ФСС в апелляционном порядке предусматривает вступление в силу обжалуемого решения со дня принятия вышестоящим органом страховщика решения по жалобе. Напомним, в настоящее время процедура досудебного обжалования не предусматривает приостановления срока вступления в силу обжалуемых решений территориальных органов страховщика до принятия решения по жалобе вышестоящим органом, что значительно ухудшает положение страхователя и обесценивает его право на обжалование.

Отметим, что схожая предлагаемой процедура обжалования решений налоговых органов в апелляционном порядке предусмотрена в НК.