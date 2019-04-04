Правительство готовит переходный период для бывших малых предприятий

2 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края.

Среди обсуждавшихся вопросов была поднята тема льготного кредитования, пишет «Коммерсантъ». Глава правительства и прибывший с ним министр экономического развития Максим Орешкин пообещали малым бизнесменам расширение программы льготного кредитования за счет включения в программу региональных банков.

Медведев пояснил, что право на участие в программе льготного кредитования есть уже у 70 банков, до конца года общий объем таких займов для малого бизнеса должен достигнуть 1 трлн руб. При этом, сообщил Дмитрий Медведев, в Белом доме рассматривают возможность расширения присутствия в программе региональных банков — поскольку малому бизнесу зачастую удобнее работать с ними, нежели с крупными кредитными организациями (в том числе из-за менее жестких требований). Сейчас льготные кредиты дают под 8,5% — Дмитрий Медведев рассказал о поручении изучить возможность снижения ставки.

На встрече выяснилось, что малый бизнес не хочет расставаться со льготами и с господдержкой и после того, как он перестает быть малым. Предприниматели хотели бы введения переходного периода с сохранением всех преференций хотя бы на два года после исключения из реестра МСП. Максим Орешкин на это ответил, что уже ведется работа по введению промежуточного режима перехода от упрощенной системы к общей — чтобы первый-второй год требования вводились постепенно и не было резкого перехода из одного режима в другой.

С акселерацией бизнеса, отмечают в «Опоре», действительно связаны определенные проблемы: если предприятие выходит из реестра МСП, оно уже не может участвовать в закупках госкомпаний по спецторгам. Когда предприятие становится средним (оборот свыше 800 млн руб.), на него уже не распространяется мораторий на плановые проверки. При переходе предприятия из категории микробизнеса (таких в реестре МСП 95%) в категорию малого бизнеса оно теряет возможность использовать часть специальных налоговых режимов — и нагрузка на него резко возрастает.