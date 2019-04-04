Повышение пенсионного возраста не противоречит Конституции

Конституционный суд вынес Определение № 854-О/2019 по делу об изменения в пенсионном законодательстве.

В КС обратилась группа депутатов Госдумы, которые поставили под сомнение законность повышения пенсионного возраста, ибо это ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости.

Конституционный суд изучил этот вопрос и пришел к выводу, что никаких нарушений нет.

Увеличивая пенсионный возраст, законодатель учитывал рост продолжительности жизни, и прежде всего продолжительности жизни после назначения пенсии, а также существенное изменение структуры занятости, условий труда значительной части работающего населения, развитие медицины и системы здравоохранения и ряд иных факторов.

Конституция РФ не содержит прямого указания на пенсионный возраст и запрета на его изменение, говорится в решении суда.